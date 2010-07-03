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Москва 24

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Общество

18:06

Комфортная погода порадует москвичей в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комфортная погода ожидается на предстоящих выходных в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в выходные температура в городе будет около +14...+16 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. Значения дневной температуры будут близки к абсолютным максимумам. В городе сохранится теплая и сухая погода, преимущественно без осадков.

В понедельник, 21 октября, температура воздуха спустит свои обороты и не поднимется выше +8...+13 градусов. Также возможны кратковременные дожди.

Ранее в столице был побит температурный рекорд 1889 года. В четверг, 17 октября, в 14:00 столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, тогда синоптики зафиксировали 17,4 градуса.

Отмечается также, что ночь с 16 на 17 сентября стала одной из самых теплых с начала октября. Температура воздуха составляла 7,8 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что тепло и солнечно пробудут в центральной России до вторника. Метеорологи в шутку называют такой период "пожилым" бабьим летом.

Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

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