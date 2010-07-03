Температуру в домах Москвы понизят из-за потепления

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) снизит подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с потеплением на улице. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.
"Из-за кратковременного потепления наружного воздуха в централизованной системе теплоснабжения диспетчеры снижают параметры по давлению и температуре. Также сокращается объем теплоносителя, циркулирующего в сети, – с 250 тысяч до 200 тысяч кубических метров в час. Температура теплоносителя в магистральной сети снижается до 75 градусов [этот показатель обусловлен необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов]. При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов", – сообщила компания.
МОЭК уточнила, что межсезонье весной и осенью отличается суточными и внутринедельными колебаниями температуры воздуха от 0 до +15 градусов. Регулирование температурных режимов в таких условиях в многоквартирных домах затрудняется из-за объективных причин ("южная" и "северная" стороны прогреваются по-разному) и субъективных ощущений жителей.
Ранее синоптики сообщили, что 17 октября весь день будет облачность с прояснениями, ветер южного направления со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет около 748 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье температура колеблется в пределах +11...+16 градусов тепла.
Также отмечалось, что в Москве побит температурный рекорд 17 октября 1889 года. К 14:00 столбики термометров достигли +17,8 градуса.
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