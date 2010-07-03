Россиян предупредили о похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Похолодание придет в центральные регионы России. Уже завтра, 23 октября, температура опустится до 11-16 градусов тепла, а в четверг столбик термометра покажет плюс 9-14 градусов. Об этом сообщила "Российская газета".
В среду температура в Москве и области поднимется до 11-16 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В четверг осадки не ожидаются, хотя станет на пару градусов прохладнее, такая погода сохранится до конца недели.
Жители Воронежской, Липецкой, Белгородской и Тамбовской областей почувствуют похолодание только к четвергу, днем температура упадет до 12-17 градусов тепла. На севере Поволжья – в Кировской и Нижегородской областях – погода тоже испортится. Температура опустится до 4-9 градусов, в ночь на среду местами пройдет дождь с мокрым снегом.
"Погода": надолго ли в столицу пришло тепло
При этом на Урале столбики термометра постепенно поползут вверх. Снег, который уже выпал в Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае, начнет таять. К концу недели температура в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях поднимется до 3-8 градусов тепла, ночью тоже потеплеет – с 5-10 градусов в начале недели до минус 2-4 к концу.
В Красноярском крае наоборот похолодает, усилятся ночные заморозки. Днем будет только около 0 градусов, а по ночам термометры покажут минус 9-14 градусов. Высота снежного покрова в Красноярском крае и Хакасии уже достигает 1-6 сантиметров.
Понедельник, 21 октября, удивил жителей столицы очень теплой погодой. Днем столбики термометров поднялись до отметки в +17,5 градуса, в прошлый раз такой температурный показатель был зафиксирован 70 лет назад.
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