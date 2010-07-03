Синоптики прогнозируют теплую погоду в столице до воскресенья

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В столице не ожидается похолодания до воскресенья, 27 октября, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Ожидается аномально теплая погода, правда, облачная, преимущественно без осадков. Похолодание возможно, но оно будет только в начале следующей недели из-за тыловой части циклона, пройдет атмосферный фронт с северо-запада", – сказал Варакин в беседе с RT.

По его словам, в столице в пятницу и субботу ожидается до 14 градусов тепла в дневные часы. В ночные часы до воскресенья температура не опустится ниже 7 градусов.

Варакин отметил, что похолодание ожидается не раньше 29 октября. При этом, по его словам, в области в этот период температура в ночные часы может опускаться до 0.

Ранее сообщалось, что понедельник, 21 октября, стал самым теплым днем за последние 70 лет. Температура воздуха на метеостанции в районе ВДНХ в 14:00 поднялась до +17,5 градуса.

По словам синоптиков, причиной аномально теплой осени в центральной части России стал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

