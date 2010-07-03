Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:43

Синоптики прогнозируют теплую погоду в столице до воскресенья

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице не ожидается похолодания до воскресенья, 27 октября, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Ожидается аномально теплая погода, правда, облачная, преимущественно без осадков. Похолодание возможно, но оно будет только в начале следующей недели из-за тыловой части циклона, пройдет атмосферный фронт с северо-запада", – сказал Варакин в беседе с RT.

По его словам, в столице в пятницу и субботу ожидается до 14 градусов тепла в дневные часы. В ночные часы до воскресенья температура не опустится ниже 7 градусов.

Варакин отметил, что похолодание ожидается не раньше 29 октября. При этом, по его словам, в области в этот период температура в ночные часы может опускаться до 0.

Ранее сообщалось, что понедельник, 21 октября, стал самым теплым днем за последние 70 лет. Температура воздуха на метеостанции в районе ВДНХ в 14:00 поднялась до +17,5 градуса.

По словам синоптиков, причиной аномально теплой осени в центральной части России стал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

"Погода": надолго ли в столицу пришло тепло

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика