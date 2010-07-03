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Общество

15:12

Понедельник в Москве стал самым теплым днем за последние 70 лет

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Понедельник, 21 октября, стал самым теплым днем за последние 70 лет. Температура воздуха на метеостанции в районе ВДНХ в 14:00 поднялась до +17,5 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики полагают, что температура может приблизиться к абсолютному рекорду дня, который был установлен 21 октября 1896 года. Тогда воздух прогрелся до +18,1 градуса.

Ранее сообщалось, что 17 октября в Москве был побит температурный рекорд 130-летней давности. В городе потеплело до 18,3 градуса.

Установившаяся теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 9,4 градуса тепла случается в столице в среднем раз в восемь лет, отмечают метеорологи.

В октябре температура воздуха в городе превышала 15 градусов и даже 20 градусов тепла. Таким образом, первые 20 дней месяца оказались на три градуса выше нормы.

На предстоящей неделе в регионе сохранится сентябрьская погода с температурой до +15 градусов. Осадки маловероятны.

"Погода": в Москве теплее нормы на 7 градусов

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