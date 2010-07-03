Пришедшее в столицу тепло в октябре случается раз в восемь лет

фото: Москва 24/Лидия Широнина

Установившаяся теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 9,4 градуса случается в столице в среднем раз в восемь лет, говорится на портале "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что в октябре температура воздуха в городе превышала 15 градусов и даже 20 градусов тепла. Таким образом, первые 20 дней месяца оказались на три градуса выше нормы.

"Средняя суточная температура за первые две декады месяца на ВДНХ составила 9,4 градуса. Так же тепло в этот период в Москве бывает в среднем раз в восемь лет", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, среда может стать самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до плюс 13–15 градусов.

В четверг и пятницу будет тепло, но возможны кратковременные дожди, воздух прогреется от +10 до +15 градусов. В пятницу обойдется без осадков.

В первый день выходных сохранится теплая погода. Температура будет немного выше 10 градусов, без осадков. Синоптики отмечают, что такая температура выше на 5-6 градусов по сравнению со средними многолетними значениями и больше соответствует середине сентября.

Ранее сообщалось, что причиной аномально теплой осени в центральной части России стал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

В четверг, 17 октября, в столице был побит температурный рекорд 1889 года. В 14:00 столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, тогда синоптики зафиксировали 17,4 градуса.