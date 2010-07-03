Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с вечера понедельника, 21 октября, до утра вторника из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в регионе сохранится сентябрьская погода с температурой до +15 градусов. Во вторник в регионе будет 9-11 градусов тепла. Небольшое похолодание связано с приходом прохладной воздушной массы, которая не задержится надолго.

Уже в ночь на среду температура начнет повышаться. Днем же будет облачно, пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +15 градусов, ветер будет дуть юго-западный.

В четверг и пятницу будет тепло, но возможны кратковременные дожди, воздух прогреется от +10 до +15 градусов. В пятницу обойдется без осадков.

В первый день выходных сохранится теплая погода. Температура будет немного выше 10 градусов, без осадков. Синоптики отмечают, что такая температура выше на 5-6 градусов по сравнению со средними многолетними значениями и больше соответствует середине сентября.

Ранее сообщалось, что причиной аномально теплой осени в центральной части России стал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

В четверг, 17 октября, в столице был побит температурный рекорд 1889 года. В 14:00 столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, тогда синоптики зафиксировали 17,4 градуса.