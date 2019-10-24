Как правильно подготовить машину к зиме

Метеорологи предупреждают об ощутимом похолодании в столице в конце октября. Поэтому в ГИБДД попросили москвичей заблаговременно "переобуть" машины в зимнюю резину. Многие знают, что к зиме нужно также проверить аккумулятор и залить незамерзайку, но не все это правильно делают. Рассказываем о типичных ошибках водителей при подготовке автомобиля к зимнему сезону и о том, как их избежать.

Зимняя резина – на минус

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Зачастую многие автомобилисты отправляются в автосервис или сами меняют колеса только в самый последний момент: когда на улице стукнул мороз, а дорогу накрыл слой снега. Но, по словам гендиректора экспертного центра "Движение без опасности" Вадима Мельникова, шины следует менять при температуре, близкой к нулю градусов.

"В зависимости от конкретных покрышек, которые используются, есть определенный температурный уровень, который меняет свойство резины. Она дубеет и, как следствие, отсутствует сцепление с дорогой", – пояснил эксперт.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Часто бывают моменты, когда люди донашивают летнюю резину до мороза, не обращая внимание на то, что температура давно перескочила через ноль. Но в целом допускать того, чтобы температура на улице была ниже нуля, – ошибочная история.

По словам Мельникова, такой подход в случае какой-то экстренной ситуации может привести к "трагичным последствиям".

Перекачивать или подспускать шины

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Среди некоторых автомобилистов бытует мнение, что чуть подспущенные шины позволяют улучшить сцепление с дорогой в снегопады. Другие же считают, что нужно перекачивать их больше нормы, поскольку в сильные морозы колеса немного сжимаются. Но, по словам Мельникова, следует руководствоваться теми нормами и правилами, которые указаны заводом-производителем.

"Если на резине или на автомобиле написаны характеристики по количеству атмосфер в шинах, то лучше их и использовать", – пояснил гендиректора экспертного центра "Движение без опасности".





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Все народные способы изменить свойства покрышки, вероятно, могут как-то помочь. Но лучше читать рекомендации производителя и просить тех, кто устанавливает резину, накачивать шины до стандартного уровня.

По его словам, любая резина проходит большое количество испытаний и "все это делается неслучайно".

"Если есть ощущение, что рекомендации можно как-то обмануть или быть хитрее, то оно ошибочное", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Заливать "зимнее" масло

Считается, что чем жиже моторное масло в автомобиле, тем лучше будет заводиться мотор в крутые морозы. Дело в том, что при низких температурах оно имеет свойство загустевать, из-за чего при пуске холодного двигателя слабо поступает по системе смазки. А это, в свою очередь, вызывает повышенный износ трущихся деталей. Именно поэтому особую любовь автомобилистов завоевало "зимнее" масло.

Сегодня в столичных автомагазинах широко распространены всесезонные моторные смазки, а зимние и летние аналоги практически не встречаются. Данный вид масла может правильно функционировать как в 30-градусные морозы, так и в жару до 40 градусов. Обычно такие масла имеют маркировку 5W–40, 10W–30 и так далее.







Фото: Москва 24



Однако, по словам Мельникова, лучше использовать всесезонное масло и придерживаться рекомендаций, которые указаны в инструкции к автомобилю.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Есть разные моторы, масла и характеристики. Сейчас наука и технологии шагнули так далеко, что лучше использовать то масло, которое предписано.

"Если речь идет о сильно древнем транспорте, то там могут быть какие-то другие правила. Но если брать в расчет современные автомобили, которые могут эксплуатироваться в любом состоянии, то нужно придерживаться того, что пишется в инструкции", – пояснил он.

Менять на зиму коврики

Многие автомобилисты убирают на зиму текстильные ковры, заменяя их резиновыми. Но, как отмечают эксперты, снег с ботинок тает и вода скапливается в "корытцах". Кроме того, если доставать такой ковер из автомобиля, можно залить весь салон. А если оставить лужу внутри, то с утра стекла промерзнут из-за большой влажности.

Поэтому любителям текстильных ковриков рекомендуют эксплуатировать их и зимой, тем более многие из них идут сейчас на прорезиненной основе. А те, у кого изначально были резиновые, – могут продолжать ездить с ними, но при одном условии. По словам Мельникова, если всегда очищать обувь от снега, то никаких проблем не будет.

"Это вопрос собственной гигиены и того, как водитель садится в свой автомобиль", – говорит гендиректор экспертного центра "Движение без опасности".

Долго прогревать автомобиль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Споры о том, как стоит прогревать мотор зимой, никогда не утихают. Некоторые сразу приступают к движению после запуска двигателя, а кто-то по 10 минут стоит на холостом ходу. Однако, по мнению экспертов, лучше придерживаться правила золотой середины.

"Современные моторы могут эксплуатироваться после небольшого прогрева – двух-трех минут – и даже сразу после включения мотора. А какого-то длительного прогрева, когда стоишь 10–15 минут, не надо", – пояснил гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.