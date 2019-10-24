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Общество

24 октября, 17:40

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Как правильно подготовить машину к зиме

Она не простит: главные ошибки при подготовке авто к зиме
общество транспорт

Метеорологи предупреждают об ощутимом похолодании в столице в конце октября. Поэтому в ГИБДД попросили москвичей заблаговременно "переобуть" машины в зимнюю резину. Многие знают, что к зиме нужно также проверить аккумулятор и залить незамерзайку, но не все это правильно делают. Рассказываем о типичных ошибках водителей при подготовке автомобиля к зимнему сезону и о том, как их избежать.

Зимняя резина – на минус

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Зачастую многие автомобилисты отправляются в автосервис или сами меняют колеса только в самый последний момент: когда на улице стукнул мороз, а дорогу накрыл слой снега. Но, по словам гендиректора экспертного центра "Движение без опасности" Вадима Мельникова, шины следует менять при температуре, близкой к нулю градусов.

"В зависимости от конкретных покрышек, которые используются, есть определенный температурный уровень, который меняет свойство резины. Она дубеет и, как следствие, отсутствует сцепление с дорогой", – пояснил эксперт.

Часто бывают моменты, когда люди донашивают летнюю резину до мороза, не обращая внимание на то, что температура давно перескочила через ноль. Но в целом допускать того, чтобы температура на улице была ниже нуля, – ошибочная история.
Вадим Мельников
гендиректор экспертного центра "Движение без опасности"

По словам Мельникова, такой подход в случае какой-то экстренной ситуации может привести к "трагичным последствиям".

Перекачивать или подспускать шины

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Среди некоторых автомобилистов бытует мнение, что чуть подспущенные шины позволяют улучшить сцепление с дорогой в снегопады. Другие же считают, что нужно перекачивать их больше нормы, поскольку в сильные морозы колеса немного сжимаются. Но, по словам Мельникова, следует руководствоваться теми нормами и правилами, которые указаны заводом-производителем.

"Если на резине или на автомобиле написаны характеристики по количеству атмосфер в шинах, то лучше их и использовать", – пояснил гендиректора экспертного центра "Движение без опасности".

Все народные способы изменить свойства покрышки, вероятно, могут как-то помочь. Но лучше читать рекомендации производителя и просить тех, кто устанавливает резину, накачивать шины до стандартного уровня.
Вадим Мельников
гендиректор экспертного центра "Движение без опасности"

По его словам, любая резина проходит большое количество испытаний и "все это делается неслучайно".

"Если есть ощущение, что рекомендации можно как-то обмануть или быть хитрее, то оно ошибочное", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Заливать "зимнее" масло

Фото: depositphotos/norgallery

Считается, что чем жиже моторное масло в автомобиле, тем лучше будет заводиться мотор в крутые морозы. Дело в том, что при низких температурах оно имеет свойство загустевать, из-за чего при пуске холодного двигателя слабо поступает по системе смазки. А это, в свою очередь, вызывает повышенный износ трущихся деталей. Именно поэтому особую любовь автомобилистов завоевало "зимнее" масло.

Сегодня в столичных автомагазинах широко распространены всесезонные моторные смазки, а зимние и летние аналоги практически не встречаются. Данный вид масла может правильно функционировать как в 30-градусные морозы, так и в жару до 40 градусов. Обычно такие масла имеют маркировку 5W–40, 10W–30 и так далее.


Фото: Москва 24


Однако, по словам Мельникова, лучше использовать всесезонное масло и придерживаться рекомендаций, которые указаны в инструкции к автомобилю.

Есть разные моторы, масла и характеристики. Сейчас наука и технологии шагнули так далеко, что лучше использовать то масло, которое предписано.
Вадим Мельников
гендиректор экспертного центра "Движение без опасности"

"Если речь идет о сильно древнем транспорте, то там могут быть какие-то другие правила. Но если брать в расчет современные автомобили, которые могут эксплуатироваться в любом состоянии, то нужно придерживаться того, что пишется в инструкции", – пояснил он.

Менять на зиму коврики

Фото: depositphotos/Ludya

Многие автомобилисты убирают на зиму текстильные ковры, заменяя их резиновыми. Но, как отмечают эксперты, снег с ботинок тает и вода скапливается в "корытцах". Кроме того, если доставать такой ковер из автомобиля, можно залить весь салон. А если оставить лужу внутри, то с утра стекла промерзнут из-за большой влажности.

Поэтому любителям текстильных ковриков рекомендуют эксплуатировать их и зимой, тем более многие из них идут сейчас на прорезиненной основе. А те, у кого изначально были резиновые, – могут продолжать ездить с ними, но при одном условии. По словам Мельникова, если всегда очищать обувь от снега, то никаких проблем не будет.

"Это вопрос собственной гигиены и того, как водитель садится в свой автомобиль", – говорит гендиректор экспертного центра "Движение без опасности".

Долго прогревать автомобиль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Споры о том, как стоит прогревать мотор зимой, никогда не утихают. Некоторые сразу приступают к движению после запуска двигателя, а кто-то по 10 минут стоит на холостом ходу. Однако, по мнению экспертов, лучше придерживаться правила золотой середины.

"Современные моторы могут эксплуатироваться после небольшого прогрева – двух-трех минут – и даже сразу после включения мотора. А какого-то длительного прогрева, когда стоишь 10–15 минут, не надо", – пояснил гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.

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Федотов Анатолий

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