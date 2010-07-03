Водителей попросили сменить резину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное управление ГИБДД попросило водителей заменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю в связи с похолоданием, которое ожидается в Москве на следующей неделе.

"Во избежание "дня жестянщика" сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние", – отметили в полиции.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что уже на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра. Водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорог. Это приведет к увеличению числа аварий на дорогах.

Ранее Гидрометцентр России сообщил о том, что в Москву на следующей неделе придет похолодание. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 октября, в дневные часы столбики термометров покажут до плюс 7 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 2 градусов. Неделя начнется с прохождения холодного атмосферного фронта.