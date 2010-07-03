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13:26

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Синоптики обещают минусовую температуру в столице на следующей неделе

Синоптики пообещали скорое похолодание в Москве
общество погода

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В столицу на следующей неделе придет похолодание. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 октября, в дневные часы столбики термометров покажут до плюс 7 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Как отмечается, неделя начнется с прохождения холодного атмосферного фронта.

"В понедельник, 28 октября, прогнозируется небольшой дождь, ночью – 7–12 градусов, днем при затоке прохладной воздушной массы показания термометров не будут увеличиваться. Во вторник, 29 октября, при северо-западном ветре станет еще прохладнее: ночью – до минус 2 – плюс 3, днем – не выше плюс 2–7. Местами возможны небольшие осадки", – говорится в сообщении.

В выходные, по данным метеорологов, в городе сохранится теплая погода. В субботу днем в столице будет до плюс 12–14 градусов, в воскресенье – 14–16 градусов тепла. В воскресенье ожидается небольшой дождь, возрастет облачность. Температура почти не изменится, хотя из-за сильного порывистого ветра будет казаться, что стало холоднее.

Причиной аномально теплой осени в центральной России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.

Он полагает, что их приход становится тенденцией. Вильфанд напомнил о еще более теплой погоде в столице прошлой осенью.

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