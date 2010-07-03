Москвичей предупредили о ночном тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до желтого из-за тумана. Метеослужба уточняет, что предупреждение в столичном регионе действует с 23:00 четверга до 9:00 пятницы, 25 октября.

По прогнозам синоптиков, в конце этой недели погода будет комфортной. В пятницу столбики термометров покажут до 13 градусов тепла, в субботу – до 11. Существенных осадков не обещают, атмосферное давление окажется немногим выше нормы.

В воскресенье ожидается небольшой дождь, возрастет облачность. Температура почти не изменится, хотя из-за сильного порывистого ветра будет казаться, что стало холоднее.

Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Москве на следующей неделе. На улице начнет постепенно холодать. С понедельника будут идти небольшие дожди, уточняют специалисты.

