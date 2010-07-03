Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе с 25 по 27 октября из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 21:00 25 октября до 21:00 27 октября.

В выходные в городе сохранится теплая погода. В субботу днем в столице будет до плюс 12–14 градусов, порывы ветра возрастут до 13-15 метров в секунду.

В воскресенье – 14–16 градусов тепла, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ожидается небольшой дождь, возрастет облачность.

С понедельника погода начнет меняться. Уже во вторник, 29 октября, в мегаполисе ожидается мокрый снег. Днем будет 5-6 градусов тепла, ночью – около нуля.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.