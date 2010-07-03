Водителям вновь напомнили о смене резины

фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Это связано с прогнозируемым похолоданием до минусовых температур на следующей неделе в столице.

"При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Рекомендуем сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает ваши поездки безопаснее", – сообщает пресс-служба ЦОДД.

Также автомобилистам напомнили о том, что манера вождения зимой отличается от летнего периода. Водителей призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.

Ранее Гидрометцентр России сообщил о том, что в Москву на следующей неделе придет похолодание. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 октября, в дневные часы столбики термометров покажут до плюс 7 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 2 градусов. Неделя начнется с прохождения холодного атмосферного фронта.

