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14:55

ГИБДД предложила снизить скорость при перевозке детей на 20 км/ч

общество

14:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госавтоинспекции выступили с предложением снизить на 20 километров в час порог максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих в автомобилях детей.

"Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 километров в час от той скорости, которая у нас максимальная", – цитирует ТАСС главу ГИБДД Михаила Черникова. Он отметил, что данные нововведения можно включить в ПДД.

Черников также предложил наклеивать на машины специальные знаки, оповещающие о том, что в машине находится ребенок.

Последние изменения в правилах перевозки детей в автомобиле вступили в силу июле 2017 года. Согласно поправкам, перевозить детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло обязательно. Детей до 12 лет, как и прежде, запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла. За нарушение требований ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Этим же постановлением запрещается оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле.

Ранее Михаил Черников заявлял, что ГИБДД вслед за Министерством транспорта согласились, что так называемый "ненаказуемый" порог превышения скорости необходимо снизить до 10 километров в час. Это может произойти уже в 2020 году. Необходимость ужесточить контроль руководитель ГИБДД объяснил, опираясь на неутешительную статистику. Черников заметил, что каждый лишний километр на спидометре увеличивает риск возникновения смертельного ДТП на три процента.

общество

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