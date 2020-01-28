Вильфанд рассказал, как долго в Москве продлится снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в Москве не растает до конца недели, сообщает "Вечерняя Москва".
Он уточнил, что в городе выпало 4 сантиметра снега. Температура остается достаточно низкой: в 9:00 она опустилась до -6 градусов. Существенно повышаться она не будет: днем и ночью – от 0 до -5.
Снежный покров должен вырасти примерно на два сантиметра, снег будет идти и дальше, отметил Вильфанд. В четверг ожидается около 0 градусов, небольшие отрицательные температуры.
"Погода будет оставаться приблизительно такой же, с гололедицей, но температура не будет значительно отличаться от той, что держалась в течение всей зимы, и все равно останется относительно высокой с небольшими отрицательными значениями", – объяснил синоптик.
Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января. Горожан призвали пользоваться общественным транспортом.
Из-за снега и гололеда ситуация на дорогах осложнится. Скорость автомобилей снижена, ожидаются заторы до 8 баллов. Число мелких ДТП может увеличиться. Свободнее на дорогах станет только после 19:30.
Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдать ПДД. Москвичей призывают быть внимательными, проявлять уважение и терпимость друг к другу.
Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На особый контроль взято состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и на подходе к ним. Специалисты обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.
Несмотря на похолодание, нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов.
В феврале температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса, прогнозируют метеорологи. В Финском институте метеорологии добавили, что больших изменений в текущей погоде не будет.
"Утро": на столицу обрушился самый сильный с начала зимы снегопад
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