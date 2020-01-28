Повышенный уровень погодной опасности продлили на среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице и Московской области желтый уровень погодной опасности продлен до 23:00 среды из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 23:00 29 января", – говорится в сообщении.

Во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада. И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на три сантиметра.