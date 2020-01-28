Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись в Ленинском городском округе. Травмы получили семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 20:00 на 2-м километре автодороги "М2 "Крым" – Федюково". По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с маршруткой и Mercedes и "Газелью".

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пострадавших осматривают медики.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка в Одинцове, а затем скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Сосновой.