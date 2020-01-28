Сбивший ребенка водитель в Одинцове скрылся с места ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка в Одинцове, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Сосновой. В результате наезда пострадал ребенок 2010 года рождения, его госпитализировали с травмами.

Накануне авария с участием двух автомобилей произошла в столичном районе Выхино-Жулебино. Автомобиль совершил наезд на стоявшую машину. Пострадал один человек.

Ранее автомобиль въехал в здание полиции на Петровке. Неизвестные остановили машину во 2-м Колобовском переулке, направили ее вдоль дороги и покинули салон. Машина покатилась вперед, врезалась в шлагбаум, а затем в угол здания МВД по Москве.

