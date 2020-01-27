Водитель сбил пешехода в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе дома № 64 на улице Большая Ордынка. По данному адресу автомобиль совершил наезд на пешехода. Пострадавшему оказывается помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают водителя, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель иномарки сбил пешехода на улице Коломенской. В результате наезда пешеход получил травмы, его госпитализировали.

