Три человека стали жертвами лобового ДТП в Крыму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Крыму произошла авария, унесшая жизни трех человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент случился на трассе в Симферополь – Алушта – Ялта в районе села Новоандреевка Симферопольского района. На дороге произошло лобовое столкновение ВАЗ-21099 и Mitsubishi.

"В результате ДТП три человека получили травмы, не совместимые с жизнью, еще трое травмированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трое пострадавших были разблокированы из искореженных авто. Их доставили в больницу Симферополя. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее десять человек пострадали в ДТП в Пермском крае. На дороге столкнулись автобус, "Газель" и легковушка. В ликвидации последствий аварии участвовало более 40 человек и 14 единиц техники.