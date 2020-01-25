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Происшествия

25 января, 20:21

Экскурсионный автобус опрокинулся в Калужской области, есть пострадавшие

происшествия ДТП

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с пассажирами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел на автодороге Козельск – Калуга недалеко от деревни Подборки. Автобус возвращался в Подмосковье. Согласно данным представителя экстренных служб, он перевозил паломников.

Отмечается, что всего в автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали семь человек, они были госпитализированы.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее десять авто и машина скорой помощи столкнулись под Оренбургом. В результате массового ДТП пострадали три человека, им потребовалась помощь медиков.

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