Экскурсионный автобус опрокинулся в Калужской области, есть пострадавшие

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с пассажирами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел на автодороге Козельск – Калуга недалеко от деревни Подборки. Автобус возвращался в Подмосковье. Согласно данным представителя экстренных служб, он перевозил паломников.

Отмечается, что всего в автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали семь человек, они были госпитализированы.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее десять авто и машина скорой помощи столкнулись под Оренбургом. В результате массового ДТП пострадали три человека, им потребовалась помощь медиков.