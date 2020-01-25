Три человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе

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В ТиНАО произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ГИБДД в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что инцидент случился на 26-м километре Калужского шоссе, там столкнулись Hyundai Solaris и Ford.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало три человека", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее легковушка перевернулась в столичном районе Ховрино. Сообщалось, что в результате аварии пострадал водитель авто.

В связи с непогодой в ЦОДД призвали столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт в ближайшие часы. Специалисты отмечали большой риск аварийности на дорогах из-за гололедицы, мокрого снега и сильного ветра.