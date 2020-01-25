Водитель "Газели" сбил пешехода на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель "Газели" сбил пешехода в столичном районе Фили-Давыдково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 16, корпус 5 по улице Инициативной водитель автомобиля "Газель" допустил наезд на пешехода. Пострадавший находится в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте происшествия находятся представители экстренных служб города.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе М1 в Московской области. В результате аварии водитель легковушки 1987 года рождения получил травмы различной степени тяжести, а его пассажирка 1988 года рождения погибла.