Автомобиль насмерть сбил пешеходов возле станции МЦК

Автомобиль сбил пешеходов у станции МЦК

Крупная авария произошла на севере столицы, передает телеканал Москва 24.

Автомобиль Mazda на полном ходу сбил троих пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезался в вестибюль станции Окружная Московского центрального кольца. Все трое погибли.

Кроме того, два человека, находящихся в автомобиле, пострадали. Речь идет о водителе и пассажире. Последний госпитализирован. Установлено, что водитель Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения.

Движение в Локомотивном проезде после ДТП открыто только для общественного транспорта.

В четверг вечером водитель Lada сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 18:30 на улице Каменке. Автомобиль наехал на женщину и двоих детей, движение на участке затруднено. Один из сбитых на пешеходном переходе в Зеленограде детей скончался по дороге в больницу.

