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Общество

25 января, 17:56

В ЦОДД призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт в ближайшие часы

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом в ближайшие часы. Информацию об этом распространили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Автомобилистов призвали не пользоваться личным транспортом в связи с гололедицей, мокрым снегом и сильным ветром.

"Непогода (ветер, мокрый снег, гололед и вот это все) с нами до 21 часа. Серьезных заторов на дорогах нет, зато высок риск попасть в ДТП из-за плохой видимости и слабого сцепления с асфальтом", – говорится в сообщении.

Ранее в столичной Госавтоинспекции призвали столичных водителей к осторожности из-за мокрого снега. Автомобилистам посоветовали не торопиться при управлении автомобилем, а также соблюдать скоростные ограничения и держать дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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