Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице 25 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 25 января, в столице ожидаются сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Уточняется, что в городе ожидается усиление ветра 14–19 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег.
"На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.
В связи с непогодой МЧС рекомендует соблюдать правила персональной безопасности.
"По возможности – переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев", – говорится в сообщении.
Водителей призвали избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию перед впереди идущим транспортным средством.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков ранее сообщил, что ночь на 24 января стала самой холодной за эту зиму. Также он рассказал, что в городе снежный покров около 4–5 сантиметров сохранится до конца следующей недели. По его словам, температура воздуха в предстоящие выходные будет около минус трех градусов. Синенков отметил, что похожая температура продержится до конца следующей недели.
Ранее метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.
Также отмечается, что в ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Синоптики рассказали, что Московский регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.
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