Минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на пятницу стала самой холодной за эту зиму в Москве, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Минимальная температура в Москве на ВДНХ в 23.59 или в полночь составила минус 5,8, а в 00:01 уже сегодня – минус 6,2 градуса, так что получается, что прошедшая ночь стала самой холодной в этом январе и за всю зиму", – сказал Синенков РИА Новости.

Также он рассказал, что в городе снежный покров около 4–5 сантиметров сохранится до конца следующей недели. По его словам, температура воздуха в предстоящие выходные будет около минус трех градусов. Синенков отметил, что похожая температура продержится до конца следующей недели.

Ранее метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

Также отмечается, что в ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Синоптики рассказали, что московский регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.

Помимо этого, жителей столицы предупредили о том, что Москву накроют три вида осадков в один день. Снег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу, 24 января.