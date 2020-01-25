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Общество

25 января, 16:28

В ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за мокрого снега

общество город погода безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению скоростного режима на дорогах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В Москве началось обильное выпадение осадков в виде мокрого снега", – говорится в сообщении.

В связи с этим автолюбителей призвали не торопиться при управлении автомобилем, а также соблюдать скоростные ограничения и держать дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Помимо этого в Госавтоинспекции порекомендовали перед началом движения проверить исправность транспортных средств. Также там призвали обеспечить наличие стеклоочистителя.

Ранее москвичей предупредили о гололедице и мокром ветре 25 января. В городе ожидалось усиление ветра до 14–19 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег.

Также сообщается, что средняя температура в столице в январе превысила норму на 10 градусов. С начала метеонаблюдений самым теплым январь был в 2007 году. Тогда средняя температура воздуха за месяц оказалась всего минус 1,7 градуса, что на 7,6 градуса выше нормы. Январь 2020 года, по прогнозам синоптиков, побьет этот рекорд.

В МЧС предупредили о мокром снеге и сильном ветре

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