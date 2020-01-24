Средняя температура в столице в январе превысила норму на 10 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средняя температура воздуха, которая фиксируется в январе текущего года в столице, превышает норму на рекордные 10 градусов, говорится на портале "Метеоновости".
Как отмечается, январь считается самым холодным месяцем года, его среднемесячная температура составляет минус 9,3 градуса, однако за последние 30 лет только дважды были серьезные морозы, четыре раза первый месяц года соответствовал сезону, а все остальные январи были теплыми.
С начала метеонаблюдений самым теплым январь был в 2007 году. Тогда средняя температура воздуха за месяц оказалась всего минус 1,7 градуса, что на 7,6 градуса выше нормы.
Январь 2020 года, по прогнозам синоптиков, побьет этот рекорд.
"Ведь за истекшие дни месяца средняя температура опережает норму на 10 градусов", – говорится в сообщении.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков ранее сообщил, что ночь на 24 января стала самой холодной за эту зиму. Также он рассказал, что в городе снежный покров около 4–5 сантиметров сохранится до конца следующей недели. По его словам, температура воздуха в предстоящие выходные будет около минус трех градусов. Синенков отметил, что похожая температура продержится до конца следующей недели.
Ранее метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.
Также отмечается, что в ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Синоптики рассказали, что Московский регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.
Помимо этого, жителей столицы предупредили о том, что Москву накроют три вида осадков в один день. Снег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу, 24 января.
Метеорологи предсказали "розовый" февраль
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: