Москвичей предупредили о низком давлении и высокой влажности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный регион в пятницу, 24 января, будет находиться под влиянием атмосферного фронта с северо-запада. Об этом говорится на сайте "Метеоновости".
Синоптики рассказали, что в Москве установится облачная погода с прояснениями, также ожидаются осадки в виде мокрого снега.
"В столичном мегаполисе температура вновь повысится, а ночью сохранится мороз, -5...-7 градусов, но при этом сохраняются условия погодной гипоксии, повышенная влажность воздуха и низкое атмосферное давление", – сказано в сообщении.
У метеостабильных людей подобная перестройка погодных условий может сказаться на психоэмоциональном состоянии, иногда могут проявляться симптомы метеоневроза.
На здоровье метеозависимых горожан такая погода может отразиться негативно. В частности, у них могут быть вызваны обострения хронических заболеваний. Кроме того, нестабильный погодный фон может повлиять на психологический статус.
В группе риска оказываются люди преклонного возраста, а также те, кто перенес острые сосудистые нарушения, кто страдает ишемической болезнью сердца. Помимо этого, могут почувствовать себя хуже гипо- и гипертоники, люди с вегетативными расстройствами.
Ранее синоптики сообщили погоду на 24 января в столице. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – до 3 градусов мороза.
Кроме того, сообщалось, что минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму в столице. Минимальная температура в Москве на ВДНХ в 23:59 или в полночь составила минус 5,8, а в 00:01 уже сегодня – минус 6,2 градуса.
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