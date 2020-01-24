Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:52

Стала известна погода на 24 января в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 24 января. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

Уточняется, что столичный регион окажется под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. Ожидается мокрый снег, а также гололедица.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – до 3 градусов мороза", – информируют синоптики.

Отмечается, что будет дуть западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Синоптики отмечают, что колебания температуры и перепады атмосферного давления могут вызвать у метеозависимых людей обострение некоторых заболеваний. В частности, в группу риска попадают пожилые люди. На состояние организма также может оказать пагубное влияние повышенная влажность воздуха.

Ранее сообщалось, что Москву накроют сразу три вида осадков за один день. Предполагалось, что в пятницу жителей столицы ожидает снег, мокрый снег и дождь. Метеоролог охарактеризовал ситуацию в столичном регионе как "совершенно нестандартную".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика