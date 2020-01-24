Стала известна погода на 24 января в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 24 января. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

Уточняется, что столичный регион окажется под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. Ожидается мокрый снег, а также гололедица.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – до 3 градусов мороза", – информируют синоптики.

Отмечается, что будет дуть западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Синоптики отмечают, что колебания температуры и перепады атмосферного давления могут вызвать у метеозависимых людей обострение некоторых заболеваний. В частности, в группу риска попадают пожилые люди. На состояние организма также может оказать пагубное влияние повышенная влажность воздуха.

Ранее сообщалось, что Москву накроют сразу три вида осадков за один день. Предполагалось, что в пятницу жителей столицы ожидает снег, мокрый снег и дождь. Метеоролог охарактеризовал ситуацию в столичном регионе как "совершенно нестандартную".