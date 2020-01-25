Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столице 25 января

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Облачная погода со снегопадом прогнозируется в Москве в субботу. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Уточняется, что температура воздуха днем в столице покажет значение от нуля до двух градусов тепла. При этом будет идти снег, а местами может образоваться гололедица.

Также будет дуть западный ветер силой от 7 до 12 метров в секунду. Отдельные его порывы могут составить до 18 метров в секунду. Из-за сильного ветра в столице до 26 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Атмосферное давление установится на отметке в 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, что средняя температура в столице в январе превысила норму на 10 градусов. Об этом сообщалось на портале "Метеоновости".

При этом синоптики пообещали россиянам зимний февраль. Во второй месяц года ожидается приход заморозков.