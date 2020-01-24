Россиянам пообещали зимний февраль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Февраль в этом году станет холоднее января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской", – сообщил синоптик.

Он уточнил, что погода в феврале будет неоднородной. Так, в следующем месяце ожидаются и периоды похолодания, когда температура воздуха может опуститься до 5–10 градусов со знаком минус.

"Февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и нехолодный в целом", – резюмировал Вильфанд.

Ранее метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

Также отмечается, что в ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Синоптики рассказали, что московский регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.

Помимо этого, жителей столицы предупредили о том, что Москву накроют три вида осадков в один день. Снег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу, 24 января.