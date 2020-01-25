Десять авто и машина скорой помощи столкнулись под Оренбургом

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В Оренбургской области на дороге столкнулись 10 легковых автомобилей и машина скорой помощи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Инцидент произошел на 246-м километре автодороги Оренбург – Орск –Шильдау села Халилово Гайского района.

Отмечается, что в результате массового ДТП пострадали три человека. Им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно о том, что устроивший смертельную аварию в столице водитель за год получил 650 штрафов. ДТП произошло на Бутырской улице в районе дома 84. Там столкнулись шесть автомобилей. В результате случившегося погиб один человек.