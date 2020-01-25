Устроивший смертельное ДТП в столице водитель за год получил 650 штрафов

Водителю, который устроил крупную аварию, за год выписали 650 штрафов

Водителю BMW, устроившему смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год выписали 650 штрафов, сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла накануне на Бутырской улице в районе дома 84. Там столкнулись шесть автомобилей.

В результате аварии погиб один человек. Два человека, в том числе ребенок, получили травмы.

Ранее таксист сбил человека на пешеходном переходе на западе Москвы. Отмечалось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.