Легковушка перевернулась в столичном районе Ховрино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы перевернулся легковой автомобиль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции в Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в районе Ховрино на Зеленоградской улице.

"Произошло ДТП – опрокидывание транспортного средства. Водитель, управляя легковым автомобилем Hyundai, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил опрокидывание авто", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал водитель легковушки. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее водитель "Газели" сбил пешехода на западе столицы. В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.