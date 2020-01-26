Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

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Авария в Воронежской области унесла жизни четырех человек. Сообщается, что ДТП случилось на трассе, столкнулись легковушка и грузовик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб по региону.
"На 608-м километре федеральной трассы М6 "Каспий" столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, в легковой автомашине погибли четыре человека", – передал источник.
Уточняется, что все погибшие были пассажирами легковушки. Еще один человек пострадал в грузовике.
На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
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