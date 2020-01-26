Десять человек пострадали в ДТП в Пермском крае

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Десять человек пострадали в результате столкновения автобуса, Газели и легкового автомобиля в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла на 414-м километре федеральной трассы М7 "Волга". Пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

Уточняется, что к ликвидации последствий ДТП привлечены 41 человек и 14 единиц техники.

Накануне авария в Воронежской области унесла жизни четырех человек. На 608-м километре федеральной трассы М6 "Каспий" столкнулись легковушка и грузовик.

Ранее экскурсионный автобус опрокинулся в Калужской области. В результате аварии были госпитализированы 7 человек.

