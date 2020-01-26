Авария с участием трех машин случилась на 62-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех машин случилось на 62-м километре внутренней стороны МКАД в районе проспекта Маршала Жукова. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Уточняется, что в результате аварии один человек пострадал.

"На 62 километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек", – сказала собеседница агентства.

Известно, что еще одного участника аварии в данный момент передали медикам для осмотра.

В пресс-службе добавили, что движение в районе ДТП ограничено двумя полосами. По некоторым данным, на месте происшествия образовалась пробка.

Ранее четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области. Кроме того, в аварии один человек пострадал.