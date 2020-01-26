Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае

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Восемь из 15 пострадавших в ДТП в Пермском крае находятся в тяжелом состоянии, еще семь человек – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

"Госпитализированы 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших в результате аварии нет", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте аварии работают 11 бригад скорой помощи. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария произошла на 414-м километре федеральной трассы М7 "Волга". Столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Движение в районе ДТП сильно затруднено.

Накануне авария в Воронежской области унесла жизни четырех человек. На 608-м километре федеральной трассы М6 "Каспий" столкнулись легковушка и грузовик.

