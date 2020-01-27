Водитель сбил пешехода на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель иномарки сбил пешехода на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Коломенской. В результате наезда пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП произошло на 37-м километре МКАД. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и двое пострадали. Движение на участке затруднено, проехать можно только по крайней левой полосе. Горожан призывают выбирать пути объезда.

Накануне авария произошла на железнодорожном переезде на участке Усады-Окружные – Малино. Поезд столкнулся с легковушкой. Водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

