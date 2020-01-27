Поезд снес автомобиль на переезде в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на железнодорожном переезде на участке Усады-Окружные – Малино Большого кольца Московской железной дороги. Об этом информирует пресс-служба МЖД.

Уточняется, что 26 января в 22:04 поезд столкнулся с легковым автомобилем.

"Сегодня в 22:04 на регулируемом железнодорожном переезде, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, на участке Усады – Малино Большого кольца МЖД водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате столкновения машину отбросило в сторону", – сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что виновник аварии – водитель машины – с места происшествия скрылся.

"На движение других поездов ситуация не повлияла", – подчеркнули пресс-службе.

В связи с произошедшим пресс-служба МЖД призывает водителей соблюдать ПДД.

Ранее два человека погибли в аварии с машиной и поездом в Подмосковье. ДТП произошло на перегоне Фаустово-Бронницы Казанского направления МЖД.