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Пять автомобилей столкнулись на МКАД на юго-западе столицы, передает РИА Новости. Погиб один человек.

ДТП произошло на 37-м километре МКАД. По предварительным данным, помимо одного погибшего, есть двое пострадавших. На место аварии отправился медицинский вертолет.

Как сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter, движение затруднено на несколько километров, проехать можно только по крайней левой полосе. Горожан призывают выбирать пути объезда.

Вечером 26 января ДТП случилось на железнодорожном переезде на участке Усады-Окружные – Малино. Поезд столкнулся с легковушкой. Водитель авто нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате машину отбросило в сторону.

Никто не пострадал. Виновник случившегося – водитель машины – скрылся. На движение других поездов инцидент не повлиял.