Автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

Автомобиль въехал в здание полиции на Петровке, сообщает ТАСС
. Отмечается, что инцидент произошел 25 января.
Неизвестные остановили машину во 2-м Колобовском переулке, направили ее вдоль дороги и покинули салон. Машина покатилась вперед, врезалась в шлагбаум храма, а затем в угол здания МВД по Москве.
Злоумышленники с места происшествия сбежали. Сейчас их разыскивает полиция. В результате ДТП никто не пострадал.
В пресс-службе столичного главка полиции данный инцидент пока не комментируют.
Ранее ДТП произошло на 37-м километре МКАД. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и двое пострадали. Движение на участке было затруднено, проехать можно только по крайней левой полосе.
Накануне авария произошла на железнодорожном переезде на участке Усады-Окружные – Малино. Поезд столкнулся с легковушкой. Водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.