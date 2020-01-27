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Происшествия

17:59

Автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал Hue

Автомобиль въехал в здание полиции на Петровке, сообщает ТАСС. Отмечается, что инцидент произошел 25 января.

Неизвестные остановили машину во 2-м Колобовском переулке, направили ее вдоль дороги и покинули салон. Машина покатилась вперед, врезалась в шлагбаум храма, а затем в угол здания МВД по Москве.

Злоумышленники с места происшествия сбежали. Сейчас их разыскивает полиция. В результате ДТП никто не пострадал.

В пресс-службе столичного главка полиции данный инцидент пока не комментируют.

Ранее ДТП произошло на 37-м километре МКАД. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и двое пострадали. Движение на участке было затруднено, проехать можно только по крайней левой полосе.

Накануне авария произошла на железнодорожном переезде на участке Усады-Окружные – Малино. Поезд столкнулся с легковушкой. Водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

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