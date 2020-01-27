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Москва 24

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Происшествия

27 января, 22:41

Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей произошла в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение машин произошло на Лермонтовском проспекте в районе дома № 2. Там автомобиль Volkswagen Tiguan совершил наезд на стоявшую без движения машину Honda.

В результате происшествия пострадал водитель Volkswagen. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в здание полиции на Петровке. Неизвестные остановили машину во 2-м Колобовском переулке, направили ее вдоль дороги и покинули салон. Машина покатилась вперед, врезалась в шлагбаум храма, а затем в угол здания МВД по Москве.

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