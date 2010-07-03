В Словакии в ДТП с участием автобуса погибли 13 человек

Жертвами аварии вблизи города Нитра в Словакии стали по меньшей мере 13 человек. Столкнулись автобус и грузовик, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную службу пожарных и спасателей Словакии.

Число погибших может возрасти, так как имеются тяжело раненные пассажиры. Ранения получили 20 человек.

Предварительная причина ДТП – грузовик, груженный строительным камнем, выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что трассу Тюмень – Омск минувшей ночью пришлось полностью перекрывать из-за крупной аварии. Водитель грузового автомобиля не заметил другую фуру, припаркованную на обочине, и на полном ходу врезался в нее. От удара оба грузовика загорелись. В аварии пострадали два человека.

Накануне 15 человек погибли и 20 получили травмы в результате падения автобуса в пропасть на северо-западе Перу. Инцидент произошел на немощеном участке шоссе по пути из населенного пункта Калланкас в Трухильо – административный центр региона Ла-Либертад.

