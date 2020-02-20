Один человек погиб в аварии на МКАД в районе Косино

Один человек погиб в аварии на МКАД

Авария случилась на МКАД в столичном районе Косино-Ухтомский. Там столкнулись два автомобиля.

Известно, что в результате ДТП погиб человек. Еще один пострадавший получил травмы.

"Сегодня в 04:30 на 7 километре МКАД (внешняя сторона) произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно в ДТП один человек пострадал и один человек погиб", – написала пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Twitter.

В ведомстве заявили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины аварии пока не установлены.

"В настоящее время на данном участке дороги движение затруднено", – предупредили в ГИБДД.

Накануне пять машин столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе. Из-за аварии на данном участке дороги возникли трудности с проездом.