Человек пострадал в ДТП с инкассаторской машиной в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Подольском городском округе Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД.

Авария произошла в 19:20. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что авария произошла при участии инкассаторской машины, водитель которой пострадал.

Ранее BMW врезался в столб на Долгопрудненском шоссе в районе дома 3. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.