Водитель BMW врезался в столб на северо-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Водитель автомобиля BMW врезался в столб на северо-востоке Москвы. Об этом говорится на официальной странице ГИБДД в Twitter.

Авария произошла на Долгопрудненском шоссе в районе дома 3. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате ДТП пострадал водитель транспорта. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Накануне авария с участием двух легковых автомашин произошла на Можайском шоссе около МКАД. В результате ДТП один автомобиль перевернулся. Пострадал один человек.

