Эксперт прокомментировал идею дать право ГИБДД аннулировать результаты ТО

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил правительственный проект, согласно которому ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра, если он проходил с нарушением установленных правил.

"Если говорить в целом о проблеме некачественного техосмотра или ТО, который люди не проходят, но получают диагностические карты, это явление на сегодняшний день очень сильно распространено. Надо понимать, что такая ситуация рано или поздно повлияет на безопасность дорожного движения", – сказал Канаев в беседе с RT.

Эксперт отметил, что меры необходимо принимать, однако пока неясно, как ГИБДД будет определять подлинность диагностической карты.

По словам специалиста, для того чтобы контролировать ТО, нужно пересмотреть всю методику.

"Что касается общественного и грузового транспорта, мы предлагаем передать ТО в ГИБДД", – сказал Канаев, добавив, что с личным авто было бы правильно отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную.

Ранее стало известно, что ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту с результатами техосмотра, если окажется, что машина диагностику на пункте ТО не проходила или техосмотр проходил с нарушениями.

Согласно изменениям, автоинспектор будет обязан сообщить в страховую компанию об аннулировании результатов. Кроме того, он должен будет инициировать процедуру по привлечению к ответственности оператора техосмотра.

Кроме того, в МВД РФ также считают, что для улучшения процедуры техосмотра нужна система видеофиксации. В новых правилах от МВД предусмотрено и оформление электронной диагностической карты. Контролировать процедуру будут и представители полиции.

27 июля 2020 года вступят в силу поправки в КоАП о штрафе в две тысячи рублей за вождение машины без техосмотра. Предполагается, что их можно будет выписывать не чаще раза в сутки.

С прошлой осени вырос штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если автомобилист забыл его дома или вовсе не сделал, то придется заплатить от 500 до 800 рублей.